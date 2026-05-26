Deauville

After-Plage good food & good mood !

Les Franciscaines-Deauville Deauville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 19:00:00

fin : 2026-07-23 22:00:00

Date(s) :

2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27

Les after-plages sont de retour au Réfectoire, où la terrasse du restaurant ouvre ses portes en soirée tous les jeudis de l’été : avec ses tapas, sa musique live et ses cocktails colorés.

Les after-plages sont de retour au Réfectoire, où la terrasse du restaurant ouvre ses portes en soirée tous les jeudis de l’été : avec ses tapas, sa musique live et ses cocktails colorés.

À quelques pas des Planches mais à l’abri des regards, c’est l’adresse que l’on voudrait garder rien que pour soi ! Grande nouveauté : les jeux pour petits et grands pour passer une soirée chill et festive entre amis ou en famille.

Les after-plages, c’est chaque jeudi du 9 juillet au 27 août, de 19h à 22h. Tenue correcte exigée. .

Les Franciscaines-Deauville Deauville 14800 Calvados Normandie +33 2 61 52 29 40

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English : After-Plage good food & good mood !

After-beach drinks are back at Le Réfectoire, where the restaurant’s terrace opens every Thursday evening throughout the summer, with tapas, live music and colourful cocktails.

L’événement After-Plage good food & good mood ! Deauville a été mis à jour le 2026-05-21 par OT SPL Deauville