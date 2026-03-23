AGENDA · Sundhouse
After Work des Krembelfecker Sundhouse
samedi 29 août 2026 · Sundhouse
Informations pratiques
Sundhouse
After Work des Krembelfecker
Sundhouse Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-08-29 18:00:00
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-29
Une soirée, un coucher de soleil, de la musique, des bons verres et une ambiance de folie…
Que demander de plus ?
Pour les gourmands, nous vous proposons des tartes flambées ! .
Sundhouse 67920 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 85 20 13
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English :
L’événement After Work des Krembelfecker Sundhouse a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de tourisme du Grand Ried
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