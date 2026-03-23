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AGENDA · Sundhouse

After Work des Krembelfecker Sundhouse

samedi 29 août 2026 · Sundhouse

Informations pratiques

Début
samedi 29 août 2026
Fin
samedi 29 août 2026
Heure de début
18:00:00
Ville
67920 Sundhouse
Département
Bas-Rhin
Tarif

Sundhouse

After Work des Krembelfecker

Sundhouse Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-08-29 18:00:00
fin : 2026-08-29

Date(s) :
2026-08-29

Une soirée, un coucher de soleil, de la musique, des bons verres et une ambiance de folie…
Que demander de plus ?
Pour les gourmands, nous vous proposons des tartes flambées !   .

Sundhouse 67920 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 85 20 13 

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English :

L’événement After Work des Krembelfecker Sundhouse a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de tourisme du Grand Ried

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