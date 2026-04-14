Sundhouse

Concours de belote

rue du Stade Sundhouse Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-10-23

fin : 2026-10-23

Date(s) :

2026-10-23

Ouverture de la salle à 13h15. 3 séries de 15 parties. .

rue du Stade Sundhouse 67920 Bas-Rhin Grand Est +33 6 49 52 04 99 jean-paul.rimbault@orange.fr

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English :

L’événement Concours de belote Sundhouse a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de tourisme du Grand Ried