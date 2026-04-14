Sundhouse

Journée portes ouvertes au verger école

rue Haegel Sundhouse Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-08-23 11:00:00

fin : 2026-08-23 18:00:00

Date(s) :

2026-08-23

concours da la plus longue épluchure de pomme. Vente de jus de pommes, visite du verger, expo. Buvette et petite restauration

artisans du village, pressage de jus de pommes, tombola, concours de la plus longue épluchure de pommes et bien entendu visite du verger. Boissons et petite restauration sur place. Animations par les Wimocka. .

rue Haegel Sundhouse 67920 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 85 22 42

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English :

longest apple peeling competition. Sale of apple juice, orchard tour, exhibition. Refreshments and snacks

L’événement Journée portes ouvertes au verger école Sundhouse a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de tourisme du Grand Ried