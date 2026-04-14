Journée portes ouvertes au verger école Sundhouse
Journée portes ouvertes au verger école Sundhouse dimanche 23 août 2026.
Sundhouse
Journée portes ouvertes au verger école
rue Haegel Sundhouse Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-08-23 11:00:00
fin : 2026-08-23 18:00:00
Date(s) :
2026-08-23
concours da la plus longue épluchure de pomme. Vente de jus de pommes, visite du verger, expo. Buvette et petite restauration
artisans du village, pressage de jus de pommes, tombola, concours de la plus longue épluchure de pommes et bien entendu visite du verger. Boissons et petite restauration sur place. Animations par les Wimocka. .
rue Haegel Sundhouse 67920 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 85 22 42
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
longest apple peeling competition. Sale of apple juice, orchard tour, exhibition. Refreshments and snacks
L’événement Journée portes ouvertes au verger école Sundhouse a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de tourisme du Grand Ried
À voir aussi à Sundhouse (Bas-Rhin)
- Fête de la bière Sundhouse 30 avril 2026
- Marche du terroir Sundhouse 6 juin 2026
- Rassemblement Porsche Club PPA Sundhouse 7 juin 2026
- Ried’n’Run Sundhouse 14 juin 2026
- Fête de la musique Sundhouse 21 juin 2026