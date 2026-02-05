Don du sang Sundhouse
Don du sang Sundhouse lundi 23 mars 2026.
Don du sang
rue du Stade Sundhouse Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Début : Lundi 2026-03-23 17:00:00
fin : 2026-03-23 20:00:00
2026-03-23
Donner son sang, c’est offrir la vie! .
rue du Stade Sundhouse 67920 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 85 29 74
L’événement Don du sang Sundhouse a été mis à jour le 2026-02-05 par Office de tourisme du Grand Ried