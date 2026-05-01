Servian

AFTERWEEK DU DOMAINE DE LA BAUME

Route nationale 9 Servian Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08

fin : 2026-05-08

Date(s) :

2026-05-08

Vin, musique et tapas au programme.

Le Domaine de La Baume vous invite à son afterweek pour profiter d’un moment convivial.

Vin, musique et tapas au programme. .

Route nationale 9 Servian 34290 Hérault Occitanie +33 4 67 39 29 41 domaine@labaume.com

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English : AFTERWEEK DU DOMAINE DE LA BAUME

Wine, music and tapas.

L’événement AFTERWEEK DU DOMAINE DE LA BAUME Servian a été mis à jour le 2026-04-21 par 34 ADT34