AFTERWEEK DU DOMAINE DE LA BAUME Servian
AFTERWEEK DU DOMAINE DE LA BAUME Servian vendredi 8 mai 2026.
Servian
AFTERWEEK DU DOMAINE DE LA BAUME
Route nationale 9 Servian Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08
fin : 2026-05-08
Date(s) :
2026-05-08
Vin, musique et tapas au programme.
Le Domaine de La Baume vous invite à son afterweek pour profiter d’un moment convivial.
Vin, musique et tapas au programme. .
Route nationale 9 Servian 34290 Hérault Occitanie +33 4 67 39 29 41 domaine@labaume.com
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English : AFTERWEEK DU DOMAINE DE LA BAUME
Wine, music and tapas.
L’événement AFTERWEEK DU DOMAINE DE LA BAUME Servian a été mis à jour le 2026-04-21 par 34 ADT34
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