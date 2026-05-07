AfterWork Dance Electro avec DJ Draco Rosheim
AfterWork Dance Electro avec DJ Draco Rosheim jeudi 25 juin 2026.
Rosheim
AfterWork Dance Electro avec DJ Draco
Rue du Neuland Rosheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-06-25 18:00:00
fin : 2026-06-25
Date(s) :
2026-06-25
Envie de décompresser en plein air ? DJ Draco vous offre une session électro idéale pour chiller entre amis. Bonne humeur, musique entraînante et cadre naturel pour relâcher la pression.Buvette et petite restauration sur place.
Rejoignez-nous pour une soirée inoubliable au Schnakeloch ! L’afterwork avec DJ Draco vous attend pour vous faire vibrer sur des beats endiablés. Ambiance décontractée, bonne humeur garantie et un mix explosif pour démarrer la soirée en beauté. Ne manquez pas cet événement exceptionnel !
Buvette et petite restauration sur place. .
Rue du Neuland Rosheim 67560 Bas-Rhin Grand Est +33 7 69 46 73 58 schnakeloch@gmail.com
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English :
Looking to unwind outdoors? DJ Draco offers you an electro session ideal for chilling out with friends. Enjoy a good mood, lively music and a natural setting to let off steam, with refreshments and snacks on site.
L’événement AfterWork Dance Electro avec DJ Draco Rosheim a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de tourisme intercommunal du Mont Sainte-Odile
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