Afterwork Dansant, Brasserie d’Orville, Louvres

Afterwork Dansant Jeudi 4 juin, 17h00 Brasserie d’Orville Val-d’Oise

ENTRÉE GRATUITE

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-04T17:00:00+02:00 – 2026-06-05T00:00:00+02:00

Fin : 2026-06-04T17:00:00+02:00 – 2026-06-05T00:00:00+02:00

Envie de décompresser après le boulot ? Viens profiter de notre Afterwork Dansant ! Un moment pour se détendre entre collègues ou entre amis, autour d’une bonne bière artisanale, avant de se laisser porter par le son.

Dès 18 h, notre DJ prend les commandes pour faire bouger la Taproom sur les classiques du moment et les morceaux qui font vibrer les dancefloors.

Le DJ s’adapte à vos envies : faites vos demandes, montez le volume et laissez-vous aller, le jeudi soir devient la meilleure façon de commencer le week-end un peu plus tôt

ENTRÉE GRATUITE POUR TOU·TE·S

⏲️ DJ SET À PARTIR DE 18 H

Profitez du cadre convivial dans le respect des autres et du lieu, de façon modérée.

Force, Houblon & Bonne humeur ! CheerZ !

AFTERWORK DANSANT

Jeudi 4 juin

De 17 h à 00 h – DJ set à 18 h

29 rue de Paris, Louvres (95)

ENTRÉE GRATUITE

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Brasserie d’Orville 29 rue de Paris 95380 Louvres Louvres 95380 Val-d’Oise Île-de-France 0185521111 https://brasseriedorville.com/ https://www.facebook.com/BrasserieOrville;https://www.instagram.com/brasserie_d_orville/ [{« link »: « https://fb.me/e/2EuCqI8Jdi »}] Ferme-brasserie, nous brassons avec l’orge de l’exploitation des bières aux multiples styles, entre démesure et équilibre, en gardant toujours une bonne dose de fun. Nous avons plus de 10 bières à notre gamme, avec de nombreuses nouveautés au fil de l’année. Les bouteilles sont en vente sur place.

Nous avons ouvert notre bar-restaurant, accolé à la brasserie. On y boit les bières brassées sur place dans un cadre authentique, en intérieur ou extérieur avec vue sur les cuves ! La cuisine élabore une cuisine locale, maison et de saison, tout au long de la semaine, avec des formules entrée/plat/dessert le midi, et des tapas et burgers, le soir. Chaque samedi, des événements viennent rythmer la vie de la brasserie. Autant d’occasions de profiter d’un lieu convivial accompagné d’une bonne pinte de bière artisanale ! Entrée gratuite pour tou·te·s

Envie de décompresser après le boulot ? Viens profiter de notre Afterwork Dansant animé par Jay Animation ! Un moment pour se détendre entre collègues ou entre amis, autour d’une bonne bière artisa…