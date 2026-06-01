Soirée Latino, Brasserie d’Orville, Louvres

Soirée Latino Vendredi 5 juin, 17h00 Brasserie d’Orville Val-d’Oise

ENTRÉE GRATUITE

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T17:00:00+02:00 – 2026-06-06T00:00:00+02:00

Fin : 2026-06-05T17:00:00+02:00 – 2026-06-06T00:00:00+02:00

La chaleur tropicale revient à la brasserie avec une soirée dansante propulsée par un bon DJ set et Chamaco pour un cours de danse.

Après le succès des premières éditions, on accueille de nouveau Chamaco, acteur majeur du tube de l’été 98 Havana Delirio, Carnavalera Salsa, qui animera un grand cours de danse. On fera plusieurs sessions au cours de la soirée si vous êtes chauds ! ️

La soirée sera assurée par un DJ set 100 % latino, aux influences années 90 à aujourd’hui : salsa, bachata, reggaeton, merengue, latin house, coupé-décalé, zouk, samba, vallenato, cumbia, ragga… De quoi faire monter la température sur le dancefloor !

ENTRÉE GRATUITE POUR TOUS·TES

⏲️ MIX À 19 H

Profitez du cadre convivial dans le respect des autres et du lieu, de façon modérée.

Force, Houblon & Grosse Fiesta ! CheerZ !

SOIRÉE LATINO

Vendredi 5 juin

De 16 h à 00 h

29 rue de Paris, Louvres (95)

ENTRÉE GRATUITE

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Brasserie d’Orville 29 rue de Paris 95380 Louvres Louvres 95380 Val-d’Oise Île-de-France 0185521111 https://brasseriedorville.com/ https://www.facebook.com/BrasserieOrville;https://www.instagram.com/brasserie_d_orville/ [{« link »: « https://fb.me/e/6YiSGfm8x »}] Ferme-brasserie, nous brassons avec l’orge de l’exploitation des bières aux multiples styles, entre démesure et équilibre, en gardant toujours une bonne dose de fun. Nous avons plus de 10 bières à notre gamme, avec de nombreuses nouveautés au fil de l’année. Les bouteilles sont en vente sur place.

Nous avons ouvert notre bar-restaurant, accolé à la brasserie. On y boit les bières brassées sur place dans un cadre authentique, en intérieur ou extérieur avec vue sur les cuves ! La cuisine élabore une cuisine locale, maison et de saison, tout au long de la semaine, avec des formules entrée/plat/dessert le midi, et des tapas et burgers, le soir. Chaque samedi, des événements viennent rythmer la vie de la brasserie. Autant d’occasions de profiter d’un lieu convivial accompagné d’une bonne pinte de bière artisanale ! Entrée gratuite pour tou·te·s

La chaleur tropicale revient à la brasserie avec une soirée dansante propulsée par un bon DJ set et Chamaco pour un cours de danse.