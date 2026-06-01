Génération 90’2000 & Barbecue, Brasserie d’Orville, Louvres

Génération 90’2000 & Barbecue Samedi 6 juin, 16h00 Brasserie d’Orville Val-d’Oise

ENTRÉE GRATUITE

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T16:00:00+02:00 – 2026-06-07T00:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T16:00:00+02:00 – 2026-06-07T00:00:00+02:00

Une soirée pleine de nostalgie dans le jardin ! Retour dans les années 90 et 2000 pour une soirée où on s’ambiance et on danse avec Dj Kila, autour d’un bon barbecue !

Une soirée qui s’annonce pleine d’émotion pour les trentenaires. Notre ami Dj Kila viendra une un programme bien chargé.

On démarrera la soirée en douceur avec un soupçon de variété française pour chauffer l’ambiance, puis on enchaîne sur du R&B, de la pop US et de l’électro qui a marqué les années 90 et 2000. Et bien sûr, impossible de passer à côté des gros classiques rap français bien street et hip-hop US qui ont fait vibrer toute une génération. Le tout saupoudré de sons dansants et de vibes irrésistibles pour faire bouger tout le monde jusqu’au bout de la nuit.

Coté food : le barbecue sera de sortie et notre chef vous préparera des délicieux mets grillés !

C’est le moment de venir t’éclater entre amis, famille et danser sur les musiques de ta jeunesse !

ENTRÉE GRATUITE POUR TOU·TE·S

⏲️ LE MIX DÉMARRE À 19 H

Profitez du cadre convivial dans le respect des autres et du lieu, de façon modérée.

Force, houblon & nostalgiiiiiie ! CheerZ !

GÉNÉRATION 90’2000 & BARBECUE

Samedi 6 juin

De 16 h à 00 h – Mix à 19 h

29 rue de Paris, Louvres (95)

ENTRÉE GRATUITE

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Brasserie d’Orville 29 rue de Paris 95380 Louvres Louvres 95380 Val-d’Oise Île-de-France 0185521111 https://brasseriedorville.com/ https://www.facebook.com/BrasserieOrville;https://www.instagram.com/brasserie_d_orville/ [{« link »: « https://fb.me/e/5YgmAtlA5 »}] Ferme-brasserie, nous brassons avec l’orge de l’exploitation des bières aux multiples styles, entre démesure et équilibre, en gardant toujours une bonne dose de fun. Nous avons plus de 10 bières à notre gamme, avec de nombreuses nouveautés au fil de l’année. Les bouteilles sont en vente sur place.

Nous avons ouvert notre bar-restaurant, accolé à la brasserie. On y boit les bières brassées sur place dans un cadre authentique, en intérieur ou extérieur avec vue sur les cuves ! La cuisine élabore une cuisine locale, maison et de saison, tout au long de la semaine, avec des formules entrée/plat/dessert le midi, et des tapas et burgers, le soir. Chaque samedi, des événements viennent rythmer la vie de la brasserie. Autant d’occasions de profiter d’un lieu convivial accompagné d’une bonne pinte de bière artisanale ! Entrée gratuite pour tou·te·s

Une soirée pleine de nostalgie dans le jardin ! Retour dans les années 90 et 2000 pour une soirée où on s’ambiance et on danse avec Dj Kila, autour d’un bon barbecue !