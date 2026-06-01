Afterwork en Mobylette Uzerche
Afterwork en Mobylette Uzerche jeudi 11 juin 2026.
Uzerche
Afterwork en Mobylette
70 Route de Limoges Uzerche Corrèze
Tarif : 39 – 39 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-11 17:30:00
fin : 2026-06-11
Date(s) :
2026-06-11
Offrez-vous une parenthèse de liberté au cœur de la Corrèze une heure de balade en mobylette vintage sur les petites routes de campagne, entre rires, paysages et parfum d’été.
Parce qu’après une journée de travail, il n’y a rien de mieux que de ralentir, respirer et profiter du moment présent.
Au retour planche gourmande & boisson
8 places maximum. .
70 Route de Limoges Uzerche 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 50 21 85 contact@correze-mobylette.com
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English : Afterwork en Mobylette
L’événement Afterwork en Mobylette Uzerche a été mis à jour le 2026-06-01 par Office de Tourisme Terres de Corrèze
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