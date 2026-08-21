Afterwork Engagé ! édition automne, Maison de l’Avenir, Genève

Informations pratiques

Afterwork Engagé ! édition automne Mardi 29 septembre, 17h30 Maison de l’Avenir

Prix libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-29T17:30:00+02:00 – 2026-09-29T21:00:00+02:00

Fin : 2026-09-29T17:30:00+02:00 – 2026-09-29T21:00:00+02:00

Afterwork Engagé ! édition automne

Les communautés du One Planet Lab, de l’Impact Hub Genève et de la Maison de l’Avenir vous accueillent chaleureusement pour célébrer ensemble.

Nous prévoyons une rencontre informelle et en toute simplicité, ouverte à toute personne engagée dans la durabilité ou souhaitant s’engager !

Au programme :

17h30 – Arrivée en douceur

18h00 – Courte introduction par One Planet Lab, Impact Hub Genève et Maison de l’Avenir

18h15 – Speed networking

18h30 – Mini‑pitches (30 secondes pour partager des opportunités, mises à jour, besoins, appels à projets, etc.)

18h45 – Networking & apéro

20h30 – Clôture officielle

L’objectif ultime : créer du lien, trinquer à nos réussites, partager nos expériences et nos apprentissages, et avancer collectivement pour faire bouger les lignes vers un avenir plus sobre et joyeux, dans les limites planétaires.

Nous organisons cette rencontre de manière régulière avec un partenaire du One Planet Lab, afin de vous le faire découvrir et de mélanger nos réseaux. Les partenaires à l’honneur de cette prochaine édition sont l’Impact Hub Genève et la Maison de l’Avenir.

Maison de l’Avenir Rue fendt 1 Genève 1201 Grottes et Saint-Gervais Genève [{« type »: « link », « value »: « https://www.one-planet-lab-fr.ch/event-details/afterwork-engage-edition-automne »}]

Les communautés engagées se rassemblent ! Venez vous détendre, discuter et vous connecter avec des pairs lors de notre apéro de réseautage climat et durabilité, dans une ambiance décontractée.

One Planet Lab