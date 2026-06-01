Afterwork – Ingénieur de Demain, CESI Pau, Pau
Afterwork – Ingénieur de Demain, CESI Pau, Pau jeudi 25 juin 2026.
Afterwork – Ingénieur de Demain Jeudi 25 juin, 18h00 CESI Pau Pyrénées-Atlantiques
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-25T18:00:00+02:00 – 2026-06-25T20:00:00+02:00
Fin : 2026-06-25T18:00:00+02:00 – 2026-06-25T20:00:00+02:00
Challenge Pitch Innovation & Développement Durable
La French Tech Pau Béarn et le CESI vous invitent à découvrir les projets imaginés par les étudiants ingénieurs autour des grands enjeux du développement durable.
Au cours de cette soirée, les étudiants présenteront en pitch des solutions innovantes répondant à des problématiques concrètes : transition écologique, optimisation des ressources, nouvelles technologies au service d’un impact positif, innovation responsable…
Vous voterez pour la solution la plus convaincante et innovante.
Un moment d’échange entre étudiants, entrepreneurs, acteurs de l’innovation et entreprises du territoire, pour valoriser les talents et encourager l’émergence de nouvelles idées.
Et une belle occasion de découvrir le nouveau bâtiment du CESI Pau !
La soirée se poursuivra autour d’un cocktail convivial.
CESI Pau
25 Juin
18h
CESI Pau 6, Rue Saint-John Perse 64000, Pau Pau 64000 Pau Nord Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://french-tech-pau-bearn.s2.yapla.com/fr/event-116488 »}]
Événement La French Tech
À voir aussi à Pau (Pyrénées-Atlantiques)
- Destination Pau, l’histoire du Tourisme et de Pau de 1870 à nos jours Pau 1 juin 2026
- L’été des libellules Rue du Parc en Ciel Pau 1 juin 2026
- Regard sur la chapelle du château de Pau rue du château Pau 1 juin 2026
- Connaissance du monde Istanbul Le Bosphore Pau 2 juin 2026
- Festival drôles de clichés Exposition de photos insolites Passage Carnot Pau 3 juin 2026