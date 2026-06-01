Afterwork – Ingénieur de Demain, CESI Pau, Pau

Afterwork – Ingénieur de Demain Jeudi 25 juin, 18h00 CESI Pau Pyrénées-Atlantiques

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-25T18:00:00+02:00 – 2026-06-25T20:00:00+02:00

Fin : 2026-06-25T18:00:00+02:00 – 2026-06-25T20:00:00+02:00

Challenge Pitch Innovation & Développement Durable

La French Tech Pau Béarn et le CESI vous invitent à découvrir les projets imaginés par les étudiants ingénieurs autour des grands enjeux du développement durable.

Au cours de cette soirée, les étudiants présenteront en pitch des solutions innovantes répondant à des problématiques concrètes : transition écologique, optimisation des ressources, nouvelles technologies au service d’un impact positif, innovation responsable…

Vous voterez pour la solution la plus convaincante et innovante.

Un moment d’échange entre étudiants, entrepreneurs, acteurs de l’innovation et entreprises du territoire, pour valoriser les talents et encourager l’émergence de nouvelles idées.

Et une belle occasion de découvrir le nouveau bâtiment du CESI Pau !

La soirée se poursuivra autour d’un cocktail convivial.

CESI Pau

25 Juin

18h

CESI Pau 6, Rue Saint-John Perse 64000, Pau Pau 64000 Pau Nord Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://french-tech-pau-bearn.s2.yapla.com/fr/event-116488 »}]

Événement La French Tech