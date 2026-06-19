Swing en chœur Parc de la MJC Berlioz Pau

Pau

Swing en chœur

Parc de la MJC Berlioz 84, avenue de Buros Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24 20:30:00

fin : 2026-06-24 22:30:00

Date(s) :

2026-06-24

Une soirée où chanteurs et musiciens vont mêler leur talent et leur bonne humeur pour vous faire passer du bon temps, dans le cadre enchanteur du parc de la MJC Berlioz (repli dans la Grange en cas de pluie).

Au programme 2 groupes dirigés par Anthony Lille: Jazz’n co et ses musiciens et Le grand choeur au répertoire varié.

Et vous aurez la primeur de découvrir Les BEAM BOYS dirigés par Julie Lambert. Ils vous interpréteront un style Barber shop made in USA .

Buvette et vente de pâtisseries sur place.

Entrée en participation libre mais nécessaire! .

Parc de la MJC Berlioz 84, avenue de Buros Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 81 52 14 08 association@vocales-64.com

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English : Swing en chœur

L’événement Swing en chœur Pau a été mis à jour le 2026-06-15 par OT Pau