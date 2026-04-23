Regard sur l’exposition Jardins de papier Rue du Château Pau

Pau

Regard sur l’exposition Jardins de papier

Rue du Château Musée National du château de Pau Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-22 14:30:00

fin : 2026-06-22 15:30:00

Date(s) :

2026-06-22

L’exposition Gilles Clément-Jardins de papier propose un parcours sur l’oeuvre de ce paysagiste hors du commun Dessins, plans de jardin, photos… La visite permet de revenir sur ses démarches et réflexions autour de la notion de jardin et de paysage. .

Rue du Château Musée National du château de Pau Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine activites-culturelles.chateau-de-pau@culture.gouv.fr

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English : Regard sur l’exposition Jardins de papier

L’événement Regard sur l’exposition Jardins de papier Pau a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Pau