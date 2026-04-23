Regard sur l’exposition Jardins de papier Rue du Château Pau
Regard sur l’exposition Jardins de papier Rue du Château Pau lundi 22 juin 2026.
Pau
Regard sur l’exposition Jardins de papier
Rue du Château Musée National du château de Pau Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-22 14:30:00
fin : 2026-06-22 15:30:00
Date(s) :
2026-06-22
L’exposition Gilles Clément-Jardins de papier propose un parcours sur l’oeuvre de ce paysagiste hors du commun Dessins, plans de jardin, photos… La visite permet de revenir sur ses démarches et réflexions autour de la notion de jardin et de paysage. .
Rue du Château Musée National du château de Pau Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine activites-culturelles.chateau-de-pau@culture.gouv.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Regard sur l’exposition Jardins de papier
L’événement Regard sur l’exposition Jardins de papier Pau a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Pau
À voir aussi à Pau (Pyrénées-Atlantiques)
- Adopte un financeur 2026, CY Tech Pau, Pau 23 avril 2026
- JEAN DANS LA SALLE – ZENITH DE PAU Pau 24 avril 2026
- Cashback Art Scène Théâtre Pau 24 avril 2026
- OPPB Outsider symphonic Pau 24 avril 2026
- JEAN DANS LA SALLE ZENITH DE PAU Pau 24 avril 2026