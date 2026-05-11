Exposition: Aquarelle et céramique Jean-Marc Baldissin Chapelle de la Persévérance Pau

Pau

Exposition: Aquarelle et céramique Jean-Marc Baldissin

Chapelle de la Persévérance 3 Rue de Gontaut Biron Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-11 14:00:00

fin : 2026-05-17 18:30:00

Date(s) :

2026-05-11

Au cœur de Pau, dans la chapelle de la Persévérance, Jean-Marc Baldissin présente une exposition d’aquarelles et de céramiques du 11 au 17 mai 2026. Ce lieu chargé d’histoire offre un cadre calme et lumineux, à deux pas du boulevard des Pyrénées. .

Chapelle de la Persévérance 3 Rue de Gontaut Biron Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine aquarellesbaldissin@gmail.com

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English : Exposition: Aquarelle et céramique Jean-Marc Baldissin

L’événement Exposition: Aquarelle et céramique Jean-Marc Baldissin Pau a été mis à jour le 2026-05-08 par OT Pau