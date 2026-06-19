T’as la vision ? — Exposition de diplômés en design graphique multimédia Espace des Arts Pau mardi 23 juin 2026.

Pau

T’as la vision ? — Exposition de diplômés en design graphique multimédia

Espace des Arts 2 Rue Mathieu Lalanne Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-23 11:00:00

fin : 2026-09-27 18:00:00

Date(s) :

2026-06-23

Les jeunes designer·euses des pôles Image, édition & dessin de caractères et Nouveaux médias, tout juste diplômé·es du Master Design graphique Multimédia, vous invitent à venir découvrir leurs travaux.

À cette occasion, le musée des Beaux-arts de Pau s’associe à l’ÉSAD Pyrénées et accueille une partie des accrochages dans son péristyle.

Cette exposition marque l’aboutissement de cinq années d’études, révélant des démarches singulières, innovantes qui témoignent de l’élan de la jeune création.

Entrée libre et accessible à tous.tes .

Espace des Arts 2 Rue Mathieu Lalanne Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 02 20 06 communication@esad-pyrenees.fr

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English : T’as la vision ? — Exposition de diplômés en design graphique multimédia

L’événement T’as la vision ? — Exposition de diplômés en design graphique multimédia Pau a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Pau