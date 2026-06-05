Afterwork La Pizz’ Chez Vins Koehly Thème Année 80 Kintzheim
vendredi 3 juillet 2026 · Kintzheim
Informations pratiques
Kintzheim
Afterwork La Pizz’ Chez Vins Koehly Thème Année 80
64 rue du Général de Gaulle Kintzheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-03 18:00:00
fin : 2026-07-03
Date(s) :
2026-07-03
Soirée conviviale avec un Foodtruck de pizza et une animation musicale par un DJ. Réservation possible par téléphone
Rendez-vous au domaine pour une soirée Vins de Terroir avec un Foodtruck de pizza et une animation musicale sur le thème des années 80 par un DJ. Réservation possible par téléphone. 0 .
64 rue du Général de Gaulle Kintzheim 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 82 09 77 vins@koehly.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A convivial evening with a pizza foodtruck and musical entertainment by a DJ. Reservations by phone
L’événement Afterwork La Pizz’ Chez Vins Koehly Thème Année 80 Kintzheim a été mis à jour le 2026-06-26 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme
À voir aussi à Kintzheim (Bas-Rhin)
- Domaine Koehly initiation à la dégustation Kintzheim 2 juillet 2026
- Les parcs animaliers et le Haut-Koenigsbourg en fête Kintzheim 4 juillet 2026
- Récital d’orgue Théo Wiedenhoff Kintzheim 5 juillet 2026
- Soirée de l’été vins & ribs ! Kintzheim 17 juillet 2026
- Les événements Koehly Kintzheim 7 août 2026