Informations pratiques

Kintzheim

Afterwork La Pizz’ Chez Vins Koehly Thème Année 80

64 rue du Général de Gaulle Kintzheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-03 18:00:00

fin : 2026-07-03

Date(s) :

2026-07-03

Soirée conviviale avec un Foodtruck de pizza et une animation musicale par un DJ. Réservation possible par téléphone

Rendez-vous au domaine pour une soirée Vins de Terroir avec un Foodtruck de pizza et une animation musicale sur le thème des années 80 par un DJ. Réservation possible par téléphone. 0 .

64 rue du Général de Gaulle Kintzheim 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 82 09 77 vins@koehly.fr

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English :

A convivial evening with a pizza foodtruck and musical entertainment by a DJ. Reservations by phone

L’événement Afterwork La Pizz’ Chez Vins Koehly Thème Année 80 Kintzheim a été mis à jour le 2026-06-26 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme