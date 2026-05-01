Afterwork Smoking Good x Château Lassalle Smoking Good La Brède
Afterwork Smoking Good x Château Lassalle Smoking Good La Brède jeudi 21 mai 2026.
La Brède
Afterwork Smoking Good x Château Lassalle
Smoking Good 2 Rue Montesquieu La Brède Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-21 18:30:00
fin : 2026-05-21 22:00:00
Date(s) :
2026-05-21
RDV jeudi 21 mai à partir de 18h30 pour une soirée conviviale et gourmande, en compagnie de Perinne du Château Lassalle et ses vins.
Au programme
Planches de produits fumés maison
Vins du Château Lassalle
Une première édition à ne pas manquer ! .
Smoking Good 2 Rue Montesquieu La Brède 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 67 30 64 28 christian@smokinggood.fr
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English : Afterwork Smoking Good x Château Lassalle
L’événement Afterwork Smoking Good x Château Lassalle La Brède a été mis à jour le 2026-05-14 par Sud Bordeaux Tourisme
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