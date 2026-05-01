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Afterwork Smoking Good x Château Lassalle Smoking Good La Brède

Afterwork Smoking Good x Château Lassalle Smoking Good La Brède

Afterwork Smoking Good x Château Lassalle Smoking Good La Brède jeudi 21 mai 2026.

Lieu : Smoking Good

Adresse : 2 Rue Montesquieu

Ville : 33650 La Brède

Département : Gironde

Début : jeudi 21 mai 2026

Fin : vendredi 22 mai 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif :

La Brède

Afterwork Smoking Good x Château Lassalle

Smoking Good 2 Rue Montesquieu La Brède Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-21 18:30:00
fin : 2026-05-21 22:00:00

Date(s) :
2026-05-21

RDV jeudi 21 mai à partir de 18h30 pour une soirée conviviale et gourmande, en compagnie de Perinne du Château Lassalle et ses vins.
Au programme
Planches de produits fumés maison
Vins du Château Lassalle

Une première édition à ne pas manquer !   .

Smoking Good 2 Rue Montesquieu La Brède 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 67 30 64 28  christian@smokinggood.fr

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English : Afterwork Smoking Good x Château Lassalle

L’événement Afterwork Smoking Good x Château Lassalle La Brède a été mis à jour le 2026-05-14 par Sud Bordeaux Tourisme

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