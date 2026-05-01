Afterwork Smoking Good x Château Lassalle Smoking Good La Brède

La Brède

Afterwork Smoking Good x Château Lassalle

Smoking Good 2 Rue Montesquieu La Brède Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-21 18:30:00

fin : 2026-05-21 22:00:00

Date(s) :

2026-05-21

RDV jeudi 21 mai à partir de 18h30 pour une soirée conviviale et gourmande, en compagnie de Perinne du Château Lassalle et ses vins.

Au programme

Planches de produits fumés maison

Vins du Château Lassalle

Une première édition à ne pas manquer ! .

Smoking Good 2 Rue Montesquieu La Brède 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 67 30 64 28 christian@smokinggood.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Afterwork Smoking Good x Château Lassalle

L’événement Afterwork Smoking Good x Château Lassalle La Brède a été mis à jour le 2026-05-14 par Sud Bordeaux Tourisme