Afterwork UNPI Le nouveau DPE et la prime énergie UNPI Maison des associations Royan

Informations pratiques

Royan

Afterwork UNPI Le nouveau DPE et la prime énergie UNPI

Maison des associations 61 bis rue Paul Doumer Royan Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-09 18:15:00

fin : 2026-09-09

Date(s) :

2026-09-09

L’UNPI 17 Royan convie les propriétaires, bailleurs, acquéreurs et investisseurs à son afterwork, avec Stéphane Guérin et Renaud Augry comme intervenants.

.

Maison des associations 61 bis rue Paul Doumer Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 84 31 37 25 unpi17royan@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

UNPI 17 Royan invites property owners, landlords, buyers, and investors to its after-work event, featuring Stéphane Guérin and Renaud Augry as speakers.

L’événement Afterwork UNPI Le nouveau DPE et la prime énergie UNPI Royan a été mis à jour le 2026-07-16 par Mairie de Royan