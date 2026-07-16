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AGENDA · Royan

Afterwork UNPI Le nouveau DPE et la prime énergie UNPI Maison des associations Royan

mercredi 9 septembre 2026 · Maison des associations · Royan

Informations pratiques

Début
mercredi 9 septembre 2026
Fin
mercredi 9 septembre 2026
Heure de début
18:15:00
Lieu
Maison des associations
Adresse
61 bis rue Paul Doumer
Ville
17200 Royan
Département
Charente-Maritime
Tarif

Royan

Afterwork UNPI Le nouveau DPE et la prime énergie UNPI

Maison des associations 61 bis rue Paul Doumer Royan Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-09 18:15:00
fin : 2026-09-09

Date(s) :
2026-09-09

L’UNPI 17 Royan convie les propriétaires, bailleurs, acquéreurs et investisseurs à son afterwork, avec Stéphane Guérin et Renaud Augry comme intervenants.
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Maison des associations 61 bis rue Paul Doumer Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 84 31 37 25  unpi17royan@gmail.com

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English :

UNPI 17 Royan invites property owners, landlords, buyers, and investors to its after-work event, featuring Stéphane Guérin and Renaud Augry as speakers.

L’événement Afterwork UNPI Le nouveau DPE et la prime énergie UNPI Royan a été mis à jour le 2026-07-16 par Mairie de Royan

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