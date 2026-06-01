Afterworks au Château Brown Château Brown Léognan
Afterworks au Château Brown Château Brown Léognan jeudi 25 juin 2026.
Léognan
Afterworks au Château Brown
Château Brown Allée John Lewis Brown Léognan Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-25 18:00:00
fin : 2026-07-09 21:00:00
Date(s) :
2026-06-25 2026-07-02 2026-07-09
Nos Afterworks reprennent pour illuminer vos fins de journée
J-7, le compte à rebours est lancé !
Vous y êtes déjà ? Le soleil qui décline sur les vignes de Pessac-Léognan, la fraîcheur d’un bon verre et cette ambiance de déconnexion totale à seulement quelques minutes de Bordeaux…
En bref, chaque jeudi du 18 juin au 9 juillet
Horaires 18h 21h
Côté verre Nos vins en vente au verre ou à la bouteille
Côté assiette Les délicieuses planches et la restauration de @papillesetpaprika
Le spot Notre terrasse éphémère au cœur du vignoble (et pas de panique, notre nouvelle salle de réception est prête si la météo fait des siennes !)
Que ce soit pour décompresser entre collègues ou partager un moment en famille, c’est le rendez-vous incontournable de ce début d’été. .
Château Brown Allée John Lewis Brown Léognan 33850 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 87 08 10 contact@chateau-brown.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Afterworks au Château Brown
L’événement Afterworks au Château Brown Léognan a été mis à jour le 2026-06-18 par Sud Bordeaux Tourisme
À voir aussi à Léognan (Gironde)
- Après-midi de la nuit du Théâtre Rue du 19 Mars 1962 Léognan 28 juin 2026
- Théâtre Léonie est en avance ou le Mal joli Rue du 19 Mars 1962 Léognan 29 juin 2026
- Festes Baroques Château Carbonnieux Chemin Peyssardet Léognan 1 juillet 2026
- Nuit de l’Astronomie au Lac Bleu Parc forestier du Lac Bleu Léognan 3 juillet 2026
- Exposition Automobile Domaine de Chevalier Léognan 12 juillet 2026