Afterworks au Château Brown Château Brown Léognan

Léognan

Afterworks au Château Brown

Château Brown Allée John Lewis Brown Léognan Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-25 18:00:00

fin : 2026-07-09 21:00:00

Date(s) :

2026-06-25 2026-07-02 2026-07-09

Nos Afterworks reprennent pour illuminer vos fins de journée

J-7, le compte à rebours est lancé !

Vous y êtes déjà ? Le soleil qui décline sur les vignes de Pessac-Léognan, la fraîcheur d’un bon verre et cette ambiance de déconnexion totale à seulement quelques minutes de Bordeaux…

En bref, chaque jeudi du 18 juin au 9 juillet

Horaires 18h 21h

Côté verre Nos vins en vente au verre ou à la bouteille

Côté assiette Les délicieuses planches et la restauration de @papillesetpaprika

Le spot Notre terrasse éphémère au cœur du vignoble (et pas de panique, notre nouvelle salle de réception est prête si la météo fait des siennes !)

Que ce soit pour décompresser entre collègues ou partager un moment en famille, c’est le rendez-vous incontournable de ce début d’été. .

Château Brown Allée John Lewis Brown Léognan 33850 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 87 08 10 contact@chateau-brown.com

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English : Afterworks au Château Brown

L’événement Afterworks au Château Brown Léognan a été mis à jour le 2026-06-18 par Sud Bordeaux Tourisme