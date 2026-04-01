Nant

AG & Spectacle poétique

Mas Razal Nant Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

Assemblée générale pour faire le point sur l’année écoulée suivie du spectacle Florilège Malhonnête

16h Assemblée Générale Nous y retracerons l’année écoulée, ouvrirons nos caisses, présenterons les intrépides du Ô Conseil, et lèverons les yeux vers l’avenir proche — avec, toujours, des rêves à partager.

C’est aussi une invitation à nous rejoindre, à nous dire que ce lieu compte pour vous.

17h30 Nous vous offrirons le Cocktail du Mas, ainsi qu’un bijou de spectacle poétique, mis en musique et interprété par Stefano, artiste de la maison.

18h15 Spectacle Florilège Malhonnête. Une présentation poétique du poète Blaise Cendrars avec cinq poèmes courts et d’autres poèmes de Baudelaire, Apollinaire, Rilke, Hugo, Maïakovski et une chanson d’Antonin Arthaud, entrecroisés d’improvisation à la contrebasse, au violoncelle et autres. Je prends Cendrars en otage, lui, qui ne se gênait pas d’inventer les voyages et les aventures, qui adorait jouer…et bien je joue avec lui.

Magnifique traversée de poèmes comme des états d’âme !

19h15 La soirée est gratuite — à une seule condition que vous apportiez vos meilleures salades, cakes et farçous.

Vous pouvez bien sûr nous rejoindre uniquement pour le spectacle si vous le souhaitez.

Chaque nouvelle année de l’association se fête ! Nous vous attendons nombreuses et nombreux !

Au Mas Razal.

Réservation indispensable ! .

Mas Razal Nant 12230 Aveyron Occitanie +33 6 14 40 24 83 masrazaldularzac@gmail.com

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English :

Annual General Meeting to review the past year, followed by the show Florilège Malhonnête

L’événement AG & Spectacle poétique Nant a été mis à jour le 2026-04-20 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)