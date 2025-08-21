Circuit 4 Le causse du Larzac Nant Aveyron

Circuit 4 Le causse du Larzac

Circuit 4 Le causse du Larzac 12230 Nant Aveyron Occitanie

Amateurs de vélo et envie de découvrir le causse du Larzac avec ses grands espaces , ses zones cultivées et ses sites templiers et hospitaliers et son patrimoine lié à l’agropastoralisme, ce circuit est fait pour vous.

English :

Lovers of cycling and the desire to discover the Causse du Larzac with its wide open spaces, its cultivated areas, its Templar and Hospital sites and its heritage linked to agropastoralism, this circuit is for you.

Deutsch :

Wenn Sie gerne Rad fahren und Lust haben, die Causse du Larzac mit ihren weiten Flächen , ihren bebauten Gebieten und ihren Templer- und Hospitaliterstätten sowie ihrem mit der Landwirtschaft verbundenen Erbe zu entdecken, ist diese Tour wie für Sie gemacht.

Italiano :

Se vi piace andare in bicicletta e volete scoprire la causse del Larzac con i suoi ampi spazi aperti, le sue aree coltivate e i suoi siti templari e ospedalieri e il suo patrimonio legato all’agropastorizia, questo tour fa per voi.

Español :

Si le gusta el ciclismo y quiere descubrir la causse del Larzac con sus amplios espacios abiertos, sus zonas de cultivo y sus emplazamientos templarios y hospitalarios y su patrimonio vinculado al agropastoreo, este recorrido es para usted.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2022-09-28 par ADT Aveyron