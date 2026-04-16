Nant

Projection de film ancien

Nant Aveyron

Tarif : – – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-04-24

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-24

Projection d’un film ancien en 16mm avec bobines.

Projection Ce soir ou jamais Michel Deville 1961

Synopsis Des jeunes gens montent un spectacle, mais au dernier moment il faut remplacer la vedette principale. Cela provoque au sein du groupe des révélations d’ordre sentimental…

A 20h30, au Petit Hall

A partir de 19h30 pour les gourmands. 5 .

Nant 12230 Aveyron Occitanie +33 6 87 05 29 55

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English :

Screening of an old 16mm film with reels.

L’événement Projection de film ancien Nant a été mis à jour le 2026-04-13 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)