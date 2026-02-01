Sorties botanique autour des Plantes Médicinales Nant
Sorties botanique autour des Plantes Médicinales Nant samedi 25 avril 2026.
Sorties botanique autour des Plantes Médicinales
Nant Aveyron
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25 2026-05-31 2026-06-27
Partez à la découverte des plantes sauvages médicinales et comestibles des Grands Causses.
Apprenez les bases de la botanique pour reconnaître et identifier les principales plantes médicinales et comestibles, tout en découvrant comment les cueillir de façon responsable, les conserver et les utiliser au quotidien. Un moment d’échange et de découverte pour mieux connaître la flore qui nous entoure.
Découverte, reconnaissance et usages.
Samedi 25 Avril, à 10h, RDV Pont de la Prade, Nant
Dimanche 31 Mai, à 10h, RDV : Saint Martin du Larzac
Samedi 27 Juin, à 10h, RDV : Devant la boulangerie Les enfarinés du roc à Nant
Sortie organisée par Victoria Linhares, Praticienne en Herboristerie en collaboration avec l’association Nant Nature Paatrimoine. Durée 1h30. Prévoir de l’eau et des vêtements adaptés
Inscriptions demandées par téléphone ou par mail. .
Nant 12230 Aveyron Occitanie +33 6 61 48 85 43 lesentierdesherbes@gmail.com
English :
Discover the medicinal and edible wild plants of the Grands Causses.
