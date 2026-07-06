Agatha Christie portée à l’écran Bibliothèque Andrée Chedid Paris

Informations pratiques

Agatha Christie (1890-1976) fut une romancière prolifique qui publia plus d’une soixantaine de romans sans compter les nouvelles et pièces de théâtre. Le 7ème Art s’est emparé de son oeuvre et a largement diffusé sur petit ou grand écran des adaptations. Les bibliothécaires vous proposeront un parcours cinématographique agrémenté d’extraits de films.

Les bibliothécaires vous proposent une conférence cinéma sur les œuvres d’Agatha Christie portées à l’écran.

Entrée libre

Le samedi 12 décembre 2026

de 15h30 à 17h00

gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-12-12T16:30:00+01:00

fin : 2026-12-12T18:00:00+01:00

Date(s) : 2026-12-12T15:30:00+02:00_2026-12-12T17:00:00+02:00

Bibliothèque Andrée Chedid 36, rue Emeriau 75015 Paris

+33145776340 bibliotheque.andree-chedid@paris.fr



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