Agatha Christie portée à l’écran Bibliothèque Andrée Chedid Paris
samedi 12 décembre 2026 · Bibliothèque Andrée Chedid · Paris
Informations pratiques
Agatha Christie (1890-1976) fut une romancière prolifique qui publia plus d’une soixantaine de romans sans compter les nouvelles et pièces de théâtre. Le 7ème Art s’est emparé de son oeuvre et a largement diffusé sur petit ou grand écran des adaptations. Les bibliothécaires vous proposeront un parcours cinématographique agrémenté d’extraits de films.
Les bibliothécaires vous proposent une conférence cinéma sur les œuvres d’Agatha Christie portées à l’écran.
Entrée libre
Le samedi 12 décembre 2026
de 15h30 à 17h00
gratuit Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-12-12T16:30:00+01:00
fin : 2026-12-12T18:00:00+01:00
Date(s) : 2026-12-12T15:30:00+02:00_2026-12-12T17:00:00+02:00
Bibliothèque Andrée Chedid 36, rue Emeriau 75015 Paris
+33145776340 bibliotheque.andree-chedid@paris.fr
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