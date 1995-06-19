Agenda évènementiel 2026 Saintes-Maries-de-la-Mer
Agenda évènementiel 2026 Saintes-Maries-de-la-Mer samedi 6 juin 2026.
Saintes-Maries-de-la-Mer
Agenda évènementiel 2026
Samedi 6 juin 2026.
Samedi 4 juillet 2026.
Samedi 1er août 2026.
Dimanche 6 septembre 2026. Port Gardian Saintes-Maries-de-la-Mer Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06 2026-07-04 2026-08-01 2026-09-06
Agenda 2026 Association des Plaisanciers de Port Gardian
Programme à venir
Infos 06.19.95.80.12
6 juin Soirée couscous et animation
4 juillet Concours de VIre Vire
1 aout Sardinade et animation
6 septembre Grillades et animation .
Port Gardian Saintes-Maries-de-la-Mer 13460 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 97 85 87 portgardian@saintesmaries.com
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English :
Agenda 2026 Association des Plaisanciers de Port Gardian
Upcoming program
Info 06.19.95.80.12
L’événement Agenda évènementiel 2026 Saintes-Maries-de-la-Mer a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de Tourisme des Saintes Maries de la Mer
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