AGLAE Les Amis de la Galerie le Trianon Arts et Essais présente Marc DE Vos ,Laurent Russ Place du 18 juin 1940 Lion-sur-Mer

Lion-sur-Mer

AGLAE Les Amis de la Galerie le Trianon Arts et Essais présente Marc DE Vos ,Laurent Russ

Place du 18 juin 1940 Galerie le Trianon Lion-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-04-23 10:00:00

fin : 2026-04-30 18:00:00

Date(s) :

2026-04-23

Les Amis de la Galerie Le Trianon Arts et Essais présentent une exposition réunissant Marc De Vos (poterie) et Laurent Russ (aquarelle), autour d’un dialogue entre matière, lumière et sensibilité.

Les Amis de la Galerie Le Trianon Arts et Essais présentent une exposition réunissant Marc De Vos (poterie) et Laurent Russ (aquarelle), autour d’un dialogue entre matière, lumière et sensibilité. .

Place du 18 juin 1940 Galerie le Trianon Lion-sur-Mer 14780 Calvados Normandie +33 6 08 04 84 42 aglaelion@gmail.com

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English : AGLAE Les Amis de la Galerie le Trianon Arts et Essais présente Marc DE Vos ,Laurent Russ

Les Amis de la Galerie Le Trianon Arts et Essais present an exhibition bringing together Marc De Vos (pottery) and Laurent Russ (watercolour), focusing on a dialogue between matter, light and sensitivity.

L’événement AGLAE Les Amis de la Galerie le Trianon Arts et Essais présente Marc DE Vos ,Laurent Russ Lion-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-13 par OT Caen la Mer