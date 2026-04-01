AGLAE Les Amis de la Galerie le Trianon Arts et Essais présente Marc DE Vos ,Laurent Russ Place du 18 juin 1940 Lion-sur-Mer
AGLAE Les Amis de la Galerie le Trianon Arts et Essais présente Marc DE Vos ,Laurent Russ Place du 18 juin 1940 Lion-sur-Mer jeudi 23 avril 2026.
Lion-sur-Mer
AGLAE Les Amis de la Galerie le Trianon Arts et Essais présente Marc DE Vos ,Laurent Russ
Place du 18 juin 1940 Galerie le Trianon Lion-sur-Mer Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-04-23 10:00:00
fin : 2026-04-30 18:00:00
Date(s) :
2026-04-23
Les Amis de la Galerie Le Trianon Arts et Essais présentent une exposition réunissant Marc De Vos (poterie) et Laurent Russ (aquarelle), autour d’un dialogue entre matière, lumière et sensibilité.
Les Amis de la Galerie Le Trianon Arts et Essais présentent une exposition réunissant Marc De Vos (poterie) et Laurent Russ (aquarelle), autour d’un dialogue entre matière, lumière et sensibilité. .
Place du 18 juin 1940 Galerie le Trianon Lion-sur-Mer 14780 Calvados Normandie +33 6 08 04 84 42 aglaelion@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : AGLAE Les Amis de la Galerie le Trianon Arts et Essais présente Marc DE Vos ,Laurent Russ
Les Amis de la Galerie Le Trianon Arts et Essais present an exhibition bringing together Marc De Vos (pottery) and Laurent Russ (watercolour), focusing on a dialogue between matter, light and sensitivity.
L’événement AGLAE Les Amis de la Galerie le Trianon Arts et Essais présente Marc DE Vos ,Laurent Russ Lion-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-13 par OT Caen la Mer
À voir aussi à Lion-sur-Mer (Calvados)
- Les villas balnéaires Lion-sur-Mer Calvados 1 mai 2026
- Le patrimoine de Lion-sur-Mer | RDV Découverte Place des Victimes du 2 Juillet 1944 Lion-sur-Mer 5 mai 2026
- Week end d’écriture sur la Côte de Nacre Les Briques Lion-sur-Mer 22 mai 2026
- Fossiles, coquillages et l’évolution des espèces Extrémité Ouest de la digue Lion-sur-Mer 27 mai 2026
- Fossiles, coquillages et l’évolution des espèces, Croisement entre l’avenue de Blagny et le boulevard maritime, Lion-sur-Mer 27 mai 2026