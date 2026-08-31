Informations pratiques

Boulazac Isle Manoire

Agora Pôle National Cirque Abysses / Compagnie Faisan Avec Jacques et Léon Bonnaffé

Avenue de l’Agora Boulazac Isle Manoire Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-02 20:00:00

fin : 2027-02-02 21:30:00

Date(s) :

2027-02-02

Sur l’île de Lampedusa, des migrants rescapés arrivent chaque jour après avoir traversé la Méditerranée au péril de leur vie.

Face à la violence du monde, l’écrivain italien Davide Enia compose une œuvre semi-autobiographique saisissante où les drames collectifs rencontrent l’histoire d’un fils et son père.

Entre tragédie et solidarité, le récit documentaire se transforme en quête personnelle.

Portée par Jacques et Léon Bonnaffé dans une forme épurée, cette adaptation laisse entendre une écriture d’une rare intensité.

Un spectacle profondément humain, qui raconte les naufrages du destin du monde. .

Avenue de l’Agora Boulazac Isle Manoire 24750 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 35 59 65

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English : Agora Pôle National Cirque Abysses / Compagnie Faisan Avec Jacques et Léon Bonnaffé

L’événement Agora Pôle National Cirque Abysses / Compagnie Faisan Avec Jacques et Léon Bonnaffé Boulazac Isle Manoire a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux