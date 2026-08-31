Agora Pôle National Cirque Abysses / Compagnie Faisan Avec Jacques et Léon Bonnaffé Boulazac Isle Manoire
mardi 2 février 2027 · Boulazac Isle Manoire
Informations pratiques
Boulazac Isle Manoire
Agora Pôle National Cirque Abysses / Compagnie Faisan Avec Jacques et Léon Bonnaffé
Avenue de l’Agora Boulazac Isle Manoire Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-02 20:00:00
fin : 2027-02-02 21:30:00
Date(s) :
2027-02-02
Sur l’île de Lampedusa, des migrants rescapés arrivent chaque jour après avoir traversé la Méditerranée au péril de leur vie.
Face à la violence du monde, l’écrivain italien Davide Enia compose une œuvre semi-autobiographique saisissante où les drames collectifs rencontrent l’histoire d’un fils et son père.
Entre tragédie et solidarité, le récit documentaire se transforme en quête personnelle.
Portée par Jacques et Léon Bonnaffé dans une forme épurée, cette adaptation laisse entendre une écriture d’une rare intensité.
Un spectacle profondément humain, qui raconte les naufrages du destin du monde. .
Avenue de l’Agora Boulazac Isle Manoire 24750 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 35 59 65
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Agora Pôle National Cirque Abysses / Compagnie Faisan Avec Jacques et Léon Bonnaffé
L’événement Agora Pôle National Cirque Abysses / Compagnie Faisan Avec Jacques et Léon Bonnaffé Boulazac Isle Manoire a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux
À voir aussi à Boulazac Isle Manoire (Dordogne)
- Journées du Patrimoine graffeur Crazy One Boulazac Isle Manoire 19 septembre 2026
- Visite du site ferroviaire de Niversac, Site ferroviaire de Niversac, Boulazac Isle Manoire 19 septembre 2026
- Visite commentée de l’église Sainte-Marie de Chignac, Église Notre-Dame de l’Assomption, Boulazac Isle Manoire 19 septembre 2026
- Journées du Patrimoine visite du site de Niversac Boulazac Isle Manoire 19 septembre 2026
- Journées du Patrimoine Visite de l’église de Sainte-Marie-de-Chignac Boulazac Isle Manoire 19 septembre 2026