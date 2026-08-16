Mille et un trads Boulazac Isle Manoire
mardi 8 septembre 2026 · Boulazac Isle Manoire
Informations pratiques
Boulazac Isle Manoire
Mille et un trads
Salle culturelle Boulazac Isle Manoire Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-08 18:45:00
fin : 2028-01-04 22:00:00
Date(s) :
2026-09-08 2026-09-15 2026-09-22 2026-09-29 2026-10-06 2026-10-13 2026-10-20 2026-11-03 2026-11-10 2026-11-17 2026-11-24 2026-12-01 2026-12-08 2026-12-15 2027-01-05 2027-01-12 2027-01-19 2027-01-26 2027-02-02 2027-02-09
Apprentissage des danses traditionnelles tous les mardis à Saint-Laurent-sur-Manoire
– atelier 1, niveau débutant Entrez dans le bal à 18h45
– atelier 2, niveau intermédiaire Puis’ en bal à 20h15
Renseignements au 06 78 39 62 04.
Apprentissage des danses traditionnelles tous les mardis à Saint-Laurent-sur-Manoire
– atelier 1, niveau débutant Entrez dans le bal à 18h45
– atelier 2, niveau intermédiaire Puis’ en bal à 20h15
Renseignements au 06 78 39 62 04. .
Salle culturelle Boulazac Isle Manoire 24330 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 39 62 04 mille-et-un-trads@orange.fr
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English : Mille et un trads
Traditional Dance Classes Every Tuesday in Saint-Laurent-sur-Manoire:
– Workshop 1: Entrez dans le bal at 6:45 p.m.
– Workshop 2: Puis’ en bal at 8:15 p.m.
For more information, call 06 78 39 62 04.
L’événement Mille et un trads Boulazac Isle Manoire a été mis à jour le 2026-08-12 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux
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