Agora Pôle National Cirque Au commencement était la chute / Jules Houdin et Guilhèm Charrier Vergt vendredi 20 mars 2026.

Vergt Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-20

fin : 2026-03-20

Date(s) :

2026-03-20

Livrés à eux-mêmes, sans buts ni repères, deux acrobates explorent un espace brut.

Au fil des situations qu’ils traversent, une conscience émerge celle d’eux-mêmes, de l’autre, de leur environnement. Ils découvrent les possibilités qu’un corps peut offrir se redresser, communiquer, s’adapter dans une recherche fulgurante, entre équilibre et déséquilibre, instinct et réflexion.

Peu à peu, ils intègrent les règles du vivre-ensemble, les normes, les conventions… jusqu’à atteindre un étrange palier l’ennui. Quand tout est acquis, que reste-t-il à expérimenter ? Et si la chute devenait la seule échappatoire, le dernier frisson possible dans une société où plus rien ne surprend ?

Scènes de Territoire(s) Agora PNC, Grand Périgueux, Vergt .

Vergt 24380 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 35 59 65

