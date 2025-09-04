Agora Pôle National Cirque Au commencement était la chute / Jules Houdin et Guilhèm Charrier Vergt
Agora Pôle National Cirque Au commencement était la chute / Jules Houdin et Guilhèm Charrier Vergt vendredi 20 mars 2026.
Agora Pôle National Cirque Au commencement était la chute / Jules Houdin et Guilhèm Charrier
Vergt Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-20
fin : 2026-03-20
Date(s) :
2026-03-20
Livrés à eux-mêmes, sans buts ni repères, deux acrobates explorent un espace brut.
Au fil des situations qu’ils traversent, une conscience émerge celle d’eux-mêmes, de l’autre, de leur environnement. Ils découvrent les possibilités qu’un corps peut offrir se redresser, communiquer, s’adapter dans une recherche fulgurante, entre équilibre et déséquilibre, instinct et réflexion.
Peu à peu, ils intègrent les règles du vivre-ensemble, les normes, les conventions… jusqu’à atteindre un étrange palier l’ennui. Quand tout est acquis, que reste-t-il à expérimenter ? Et si la chute devenait la seule échappatoire, le dernier frisson possible dans une société où plus rien ne surprend ?
Scènes de Territoire(s) Agora PNC, Grand Périgueux, Vergt .
Vergt 24380 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 35 59 65
English : Agora Pôle National Cirque Au commencement était la chute / Jules Houdin et Guilhèm Charrier
German : Agora Pôle National Cirque Au commencement était la chute / Jules Houdin et Guilhèm Charrier
Italiano :
Espanol : Agora Pôle National Cirque Au commencement était la chute / Jules Houdin et Guilhèm Charrier
L’événement Agora Pôle National Cirque Au commencement était la chute / Jules Houdin et Guilhèm Charrier Vergt a été mis à jour le 2025-09-04 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux