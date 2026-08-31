Informations pratiques

Boulazac Isle Manoire

Agora Pôle National Cirque Boudin / Compagnie Gueule

Plaine de Lamoura Boulazac Isle Manoire Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-05-04 20:00:00

fin : 2027-05-04 21:00:00

Date(s) :

2027-05-04

Pensé comme une performance pour le jeune public, Boudin interroge avec humour les conventions sociales et le sacro-saint vivre-ensemble.

Claire Dosso et Sandrine Juglair revisitent les apprentissages de l’enfance la bienséance, l’obéissance, les émotions parfois étouffées, le corps souvent bridé…

Dans un jeu de transformations physiques et langagières, elles bousculent les codes qui régissent nos comportements, nos manières de bouger, de parler et d’être.

Une plongée joviale au coeur des règles qui fabriquent nos relations et où chaque rire insouciant est une victoire contre la rigidité des normes.

Spectacle lauréat Processus Cirque 2025 .

Plaine de Lamoura Boulazac Isle Manoire 24750 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 35 59 65

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English : Agora Pôle National Cirque Boudin / Compagnie Gueule

L’événement Agora Pôle National Cirque Boudin / Compagnie Gueule Boulazac Isle Manoire a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux