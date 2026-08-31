Informations pratiques

Boulazac Isle Manoire

Agora Pôle National Cirque Cloche / Association des clous Rémi Luchez

Avenue de l’Agora Boulazac Isle Manoire Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-07 20:00:00

fin : 2027-01-08 21:00:00

Date(s) :

2027-01-07 2027-01-08

Cloche met en jeu une expérience singulière et ingénieuse, sur l’invisible et ce qui existe malgré nous.

Sur scène, deux mondes mystérieux se déploient simultanément.

D’un côté, un être étrange et solitaire, acrobate du doute et magicien fantaisiste, poursuit obstinément quelque chose qui lui échappe.

De l’autre, un trio musical façonne un paysage sonore de musiques traditionnelles, classiques et populaires.

Une pépite évanescente et prodigieuse d’inventivité ! .

Avenue de l’Agora Boulazac Isle Manoire 24750 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 35 59 65

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English : Agora Pôle National Cirque Cloche / Association des clous Rémi Luchez

L’événement Agora Pôle National Cirque Cloche / Association des clous Rémi Luchez Boulazac Isle Manoire a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux