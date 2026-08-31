Agora Pôle National Cirque DOGS [Nouvelles du parc humain] / La Coma Michel Schweizer Boulazac Isle Manoire
jeudi 21 janvier 2027 · Boulazac Isle Manoire
Informations pratiques
Boulazac Isle Manoire
Agora Pôle National Cirque DOGS [Nouvelles du parc humain] / La Coma Michel Schweizer
Avenue de l’Agora Boulazac Isle Manoire Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-21 20:00:00
fin : 2027-01-21 21:30:00
Date(s) :
2027-01-21
Un groupe de cinq jeunes danseuses et danseurs prend place dans un dispositif pensé comme un jeu de société une transposition ludique et critique du grand jeu social contemporain.
Sous la conduite de Michel Schweizer, maître de cérémonie, paroles et mouvements deviennent alors les outils d’une mise en jeu du réel, rendant perceptible le regard que cette jeunesse porte sur le monde qu’elle habite, hérité des générations précédentes.
De cette confrontation émerge une vitalité brute, instable et fragile, traversée par les mutations technologiques qui transforment nos attentions, nos manières de nous relier et d’être au monde.
Avec le soutien de l’OARA Office Artistique de la Région Nouvelle-Aquitaine .
Avenue de l’Agora Boulazac Isle Manoire 24750 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 35 59 65
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English : Agora Pôle National Cirque DOGS [Nouvelles du parc humain] / La Coma Michel Schweizer
L’événement Agora Pôle National Cirque DOGS [Nouvelles du parc humain] / La Coma Michel Schweizer Boulazac Isle Manoire a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux
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