Informations pratiques

Boulazac Isle Manoire

Agora Pôle National Cirque Fabulation / Constance Bugnon & Gianna Sutterlet

Plaine de Lamoura Boulazac Isle Manoire Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-02 20:00:00

fin : 2027-03-02 21:00:00

Date(s) :

2027-03-02

Fabulation est une pièce hybride entre cirque et cascades de cinéma.

À travers leurs corps, leurs chutes et leurs prises de risque, deux artistes explorent la frontière mouvante entre réel et fiction.

Réunies autour d’un agrès commun inattendu, la moto, elles inventent un langage acrobatique où la prise de risque devient outil de prouesse et de simulacre.

Dès lors, illusions fabriquées jouent avec les apparences et brouillent les pistes.

Elles ouvrent la voie à des récits où les femmes occupent pleinement l’espace du risque, de l’audace et de la puissance.

Une invitation à regarder autrement ce qui se cache derrière l’exploit.

Spectacle lauréat Processus Cirque 2025 .

Plaine de Lamoura Boulazac Isle Manoire 24750 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 35 59 65

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English : Agora Pôle National Cirque Fabulation / Constance Bugnon & Gianna Sutterlet

L’événement Agora Pôle National Cirque Fabulation / Constance Bugnon & Gianna Sutterlet Boulazac Isle Manoire a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux