Agora Pôle National Cirque La Nuit du Cirque [2 spectacles+repas] Boulazac Isle Manoire
vendredi 13 novembre 2026 · Boulazac Isle Manoire
Informations pratiques
Boulazac Isle Manoire
Agora Pôle National Cirque La Nuit du Cirque [2 spectacles+repas]
Plaine de Lamoura Boulazac Isle Manoire Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-13 19:00:00
fin : 2026-11-13 22:00:00
Date(s) :
2026-11-13
Rétrofutur utopie concrète d’un spectacle passé du futur ! / Ecole supérieure des arts du cirque de Toulouse-Occitanie
Après sept ans et six promotions, l’Ésacto’Lido rassemble des artistes des premières promotions pour un retour aux sources. Bienvenue dans Rétrofutur, la tournée passée du futur une rencontre collective, festive, créative et joyeuse entre élèves devenus artistes !
Les débrisé(e)s ! / Ecole supérieure de théâtre de l’Union de Limoges / Raphaëlle Boitel
Mise en scène par Raphaëlle Boitel, grande artiste de la compagnie l’Oublié(e), cette création inédite est née du désir de réunir le théâtre et le cirque, de croiser les univers et les sensibilités. Dans une forme courte expérimentale, les jeunes comédiens de l’ESTU explorent ce qui nous relie malgré nos différences. Une invitation à cultiver la curiosité de l’autre plutôt que l’indifférence. .
Plaine de Lamoura Boulazac Isle Manoire 24750 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 35 59 65
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English : Agora Pôle National Cirque La Nuit du Cirque [2 spectacles+repas]
L’événement Agora Pôle National Cirque La Nuit du Cirque [2 spectacles+repas] Boulazac Isle Manoire a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux
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