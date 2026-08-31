Informations pratiques

Boulazac Isle Manoire

Agora Pôle National Cirque La Nuit du Cirque [2 spectacles+repas]

Plaine de Lamoura Boulazac Isle Manoire Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-13 19:00:00

fin : 2026-11-13 22:00:00

Date(s) :

2026-11-13

Rétrofutur utopie concrète d’un spectacle passé du futur ! / Ecole supérieure des arts du cirque de Toulouse-Occitanie

Après sept ans et six promotions, l’Ésacto’Lido rassemble des artistes des premières promotions pour un retour aux sources. Bienvenue dans Rétrofutur, la tournée passée du futur une rencontre collective, festive, créative et joyeuse entre élèves devenus artistes !

Les débrisé(e)s ! / Ecole supérieure de théâtre de l’Union de Limoges / Raphaëlle Boitel

Mise en scène par Raphaëlle Boitel, grande artiste de la compagnie l’Oublié(e), cette création inédite est née du désir de réunir le théâtre et le cirque, de croiser les univers et les sensibilités. Dans une forme courte expérimentale, les jeunes comédiens de l’ESTU explorent ce qui nous relie malgré nos différences. Une invitation à cultiver la curiosité de l’autre plutôt que l’indifférence. .

Plaine de Lamoura Boulazac Isle Manoire 24750 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 35 59 65

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English : Agora Pôle National Cirque La Nuit du Cirque [2 spectacles+repas]

L’événement Agora Pôle National Cirque La Nuit du Cirque [2 spectacles+repas] Boulazac Isle Manoire a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux