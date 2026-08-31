Agora Pôle National Cirque Le Livre des Processions / Compagnie Les Enchanteurs Walid Ben Selim Boulazac Isle Manoire
vendredi 30 avril 2027 · Boulazac Isle Manoire
Informations pratiques
Boulazac Isle Manoire
Agora Pôle National Cirque Le Livre des Processions / Compagnie Les Enchanteurs Walid Ben Selim
Avenue de l’Agora Boulazac Isle Manoire Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-04-30 20:00:00
fin : 2027-04-30 21:30:00
Date(s) :
2027-04-30
Inspirée du chef-d’oeuvre de poésie orientale classique Le Livre des Processions de Khalil Gibran.
Cette création contemporaine de Walid Ben Selim réunit poésie, chant et musique dans un oratorio méditerranéen d’une ampleur monumentale.
Porté par le choeur et l’orchestre des Musicales du Liban aux côtés de la pianiste et arrangeuse Agathe Di Piro, ce concert fait dialoguer tradition et modernité dans un souffle collectif où les voix célèbrent la beauté d’une langue incarnée et la ferveur des grands ensembles symphoniques.
Un joyau sacré galvanisé par une constellation vocale et harmonique majestueuse !
En partenariat avec le festival Ôrizons .
Avenue de l’Agora Boulazac Isle Manoire 24750 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 35 59 65
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English : Agora Pôle National Cirque Le Livre des Processions / Compagnie Les Enchanteurs Walid Ben Selim
L’événement Agora Pôle National Cirque Le Livre des Processions / Compagnie Les Enchanteurs Walid Ben Selim Boulazac Isle Manoire a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux
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