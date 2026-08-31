Informations pratiques

Boulazac Isle Manoire

Agora Pôle National Cirque Ostinato / Akoreacro & Alexandre Markoff

Boulazac Isle Manoire Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-05-20 20:00:00

fin : 2027-05-21 21:30:00

Date(s) :

2027-05-20 2027-05-21 2027-05-22

Une lumière suspendue dans les airs. Treize artistes lancés à sa poursuite.

Des origines du monde à un futur imaginaire, Akoreacro compose une grande fresque vivante acrobatique et musicale sur l’éternel désir humain de dépasser ses limites.

Dans une mosaïque de portés, de voltiges et de musique live, les époques se succèdent, les corps s’élancent, chutent et recommencent.

À l’image de l’ostinato, ce motif musical répétitif, cette dernière création sous chapiteau fait l’éloge d’une obstination qui pousse l’humanité à construire, rêver et se réinventer sans cesse.

Entre prouesse et odyssée loufoque, Ostinato signe un cirque généreux, populaire et spectaculaire, porté par une énergie collective foudroyante. .

Boulazac Isle Manoire 24750 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 35 59 65

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English : Agora Pôle National Cirque Ostinato / Akoreacro & Alexandre Markoff

L’événement Agora Pôle National Cirque Ostinato / Akoreacro & Alexandre Markoff Boulazac Isle Manoire a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux