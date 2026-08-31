Informations pratiques

Boulazac Isle Manoire

Agora Pôle National Cirque Soirée Partagée [2 spectacles + repas]

Plaine de Lamoura Boulazac Isle Manoire Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-04 19:00:00

fin : 2027-03-04 22:00:00

Date(s) :

2027-03-04

Animale géométrique / Studio Phantôm Elsa Guérin

Deux êtres. Des balles. Les yeux dans les yeux. Une pulsation obstinée.

Au rythme envoûtant de musiques électroniques progressives, les objets circulent, les corps oscillent, les trajectoires se répondent. Portés par le jeu des synchronisations et de la répétition, la jongleuse et le jongleur construisent une architecture mouvante qui fait l’expérience de la durée.

Main(s) Tenant(es) / Alex on the wire

Dans le main à main, le voltigeur attire tous les regards. Mais que se passe-t-il du côté de celui qui porte ?

Jonathan Charlet met en lumière cette figure discrète mais essentielle du cirque.

Dans un face-à-face singulier avec un tapis de réception devenu partenaire de jeu, il explore la confiance, le risque et l’attention à l’autre. Un solo sensible qui révèle la force discrète de ceux qui permettent aux autres de s’élever. .

Plaine de Lamoura Boulazac Isle Manoire 24750 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 35 59 65

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English : Agora Pôle National Cirque Soirée Partagée [2 spectacles + repas]

L’événement Agora Pôle National Cirque Soirée Partagée [2 spectacles + repas] Boulazac Isle Manoire a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux