Agora Pôle National Cirque Soirée Partagée [2 spectacles + repas] Boulazac Isle Manoire
jeudi 4 mars 2027 · Boulazac Isle Manoire
Informations pratiques
Boulazac Isle Manoire
Agora Pôle National Cirque Soirée Partagée [2 spectacles + repas]
Plaine de Lamoura Boulazac Isle Manoire Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-04 19:00:00
fin : 2027-03-04 22:00:00
Date(s) :
2027-03-04
Animale géométrique / Studio Phantôm Elsa Guérin
Deux êtres. Des balles. Les yeux dans les yeux. Une pulsation obstinée.
Au rythme envoûtant de musiques électroniques progressives, les objets circulent, les corps oscillent, les trajectoires se répondent. Portés par le jeu des synchronisations et de la répétition, la jongleuse et le jongleur construisent une architecture mouvante qui fait l’expérience de la durée.
Main(s) Tenant(es) / Alex on the wire
Dans le main à main, le voltigeur attire tous les regards. Mais que se passe-t-il du côté de celui qui porte ?
Jonathan Charlet met en lumière cette figure discrète mais essentielle du cirque.
Dans un face-à-face singulier avec un tapis de réception devenu partenaire de jeu, il explore la confiance, le risque et l’attention à l’autre. Un solo sensible qui révèle la force discrète de ceux qui permettent aux autres de s’élever. .
Plaine de Lamoura Boulazac Isle Manoire 24750 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 35 59 65
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Agora Pôle National Cirque Soirée Partagée [2 spectacles + repas]
L’événement Agora Pôle National Cirque Soirée Partagée [2 spectacles + repas] Boulazac Isle Manoire a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux
À voir aussi à Boulazac Isle Manoire (Dordogne)
- Journées du Patrimoine graffeur Crazy One Boulazac Isle Manoire 19 septembre 2026
- Visite du site ferroviaire de Niversac, Site ferroviaire de Niversac, Boulazac Isle Manoire 19 septembre 2026
- Visite commentée de l’église Sainte-Marie de Chignac, Église Notre-Dame de l’Assomption, Boulazac Isle Manoire 19 septembre 2026
- Journées du Patrimoine visite du site de Niversac Boulazac Isle Manoire 19 septembre 2026
- Journées du Patrimoine Visite de l’église de Sainte-Marie-de-Chignac Boulazac Isle Manoire 19 septembre 2026