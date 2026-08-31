Agora Pôle National Cirque Suzanne [création] / Théâtre Grandeur nature Cie Aurélia Moineau Boulazac Isle Manoire
jeudi 8 avril 2027 · Boulazac Isle Manoire
Informations pratiques
Boulazac Isle Manoire
Agora Pôle National Cirque Suzanne [création] / Théâtre Grandeur nature Cie Aurélia Moineau
Plaine de Lamoura Boulazac Isle Manoire Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-04-08 20:00:00
fin : 2027-04-08 21:00:00
Date(s) :
2027-04-08
Suzanne est une enfant libre et insoumise.
Avec son frère Benjamin, elle se réfugie dans la maison abandonnée de la vieille Mouna où tous deux nourrissent un mystérieux projet.
Un accident vient bouleverser leur enfance Suzanne meurt brutalement.
Un silence imposé s’abat sur la famille, mais Benjamin poursuit obstinément l’oeuvre commencée avec sa soeur.
Théâtre de marionnettes et d’ombres, porté en direct par une création sonore, ce spectacle sonde avec délicatesse le potentiel de la créativité face à l’absence.
Une ode lumineuse à l’enfance, à la mémoire et à la nécessité de faire vivre ceux qui continuent d’habiter nos coeurs.
En partenariat avec le festival Les Didascalies
Avec le soutien de l’OARA Office Artistique de la Région Nouvelle-Aquitaine .
Plaine de Lamoura Boulazac Isle Manoire 24750 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 35 59 65
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English : Agora Pôle National Cirque Suzanne [création] / Théâtre Grandeur nature Cie Aurélia Moineau
L’événement Agora Pôle National Cirque Suzanne [création] / Théâtre Grandeur nature Cie Aurélia Moineau Boulazac Isle Manoire a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux
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