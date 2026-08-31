Informations pratiques

Boulazac Isle Manoire

Agora pôle National Cirque Toute une histoire / Opéra Pagaï

Avenue de l’Agora Boulazac Isle Manoire Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-17 19:00:00

fin : 2027-03-17 21:00:00

Date(s) :

2027-03-17 2027-03-18

Avec la compagnie Opéra Pagaï, connue pour ses spectacles en espace public, le théâtre et la scène deviennent un terrain de jeu et d’imaginaire.

Dans le huis clos d’Agora, une expérience singulière commence et la réalité se laisse peu à peu traverser par la fiction.

Dans une exploration immersive, les frontières se brouillent avec malice.

Chacun devient le protagoniste d’une expérience unique, au coeur d’un théâtre où les histoires prennent vie, là où tout peut basculer.

Avec le soutien de l’OARA Office Artistique de la Région Nouvelle-Aquitaine

représentation déconseillée aux personnes sujettes à une forte claustrophobie ainsi qu’aux personnes à mobilité réduite .

Avenue de l’Agora Boulazac Isle Manoire 24750 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 35 59 65

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English : Agora pôle National Cirque Toute une histoire / Opéra Pagaï

L’événement Agora pôle National Cirque Toute une histoire / Opéra Pagaï Boulazac Isle Manoire a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux