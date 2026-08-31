Agora pôle National Cirque Toute une histoire / Opéra Pagaï Boulazac Isle Manoire
mercredi 17 mars 2027 · Boulazac Isle Manoire
Informations pratiques
Boulazac Isle Manoire
Agora pôle National Cirque Toute une histoire / Opéra Pagaï
Avenue de l’Agora Boulazac Isle Manoire Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-17 19:00:00
fin : 2027-03-17 21:00:00
Date(s) :
2027-03-17 2027-03-18
Avec la compagnie Opéra Pagaï, connue pour ses spectacles en espace public, le théâtre et la scène deviennent un terrain de jeu et d’imaginaire.
Dans le huis clos d’Agora, une expérience singulière commence et la réalité se laisse peu à peu traverser par la fiction.
Dans une exploration immersive, les frontières se brouillent avec malice.
Chacun devient le protagoniste d’une expérience unique, au coeur d’un théâtre où les histoires prennent vie, là où tout peut basculer.
Avec le soutien de l’OARA Office Artistique de la Région Nouvelle-Aquitaine
représentation déconseillée aux personnes sujettes à une forte claustrophobie ainsi qu’aux personnes à mobilité réduite .
Avenue de l’Agora Boulazac Isle Manoire 24750 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 35 59 65
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English : Agora pôle National Cirque Toute une histoire / Opéra Pagaï
L’événement Agora pôle National Cirque Toute une histoire / Opéra Pagaï Boulazac Isle Manoire a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux
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