Ahmed Sylla : Origami, Zénith de Nantes Métropole, Saint-Herblain

Ahmed Sylla : Origami Dimanche 25 octobre, 18h00 Zénith de Nantes Métropole Loire-Atlantique

43 € à 63 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-25T18:00:00+01:00 – 2026-10-25T20:00:00+01:00

Fin : 2026-10-25T18:00:00+01:00 – 2026-10-25T20:00:00+01:00

One man show

Origami : ou l’art du pliage.

Je vois nos destins comme des origamis qui se plient à des choix, des joies et des peines, des victoires et des échecs…

Pendant plus de 10 ans maintenant, je me suis plié en quatre pour essayer de vous plier en deux.

Je me demande quelle forme aurait pris mon origami, mon destin, si je n’avais pas plié bagage de ma ville natale…

Zénith de Nantes Métropole Boulevard du Zénith, Saint-Herblain Saint-Herblain 44800 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.zenith-nantesmetropole.com/shows/AHMED%20SYLLA-21443 »}]

One man show Zénith