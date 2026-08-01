Informations pratiques

Plouguerneau

Ahun l’enfant manchot Théatre Ar Vro Bagan

1 Rue du Colombier Plouguerneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18 18:00:00

fin : 2026-08-18 19:00:00

Date(s) :

2026-08-18

Il y a environ 20 000 ans, en Armorique, Ahu est un adolescent né manchot. Moqué et rejeté par les autres, il peine à trouver sa place au sein de son groupe.

Un jour, il découvre par hasard l’art de la peinture. Cette découverte va changer son regard sur lui-même et lui permettre de trouver sa place dans la société.

Ahu, l’enfant manchot Ahu, ar bugel mougn est un spectacle jeune public qui nous emmène dans un voyage au cœur de la Préhistoire, tout en proposant une réflexion sensible sur le handicap, la différence et le regard des autres.

À travers l’histoire d’Ahu, le spectacle aborde avec poésie et simplicité la question de l’acceptation de la différence et de la place de chacun dans la société. Une ode au respect de l’autre et à la richesse des différences.

Le spectacle, écrit par Goulc’han Kervella, est proposé en français avec quelques passages en breton. Il s’adresse aux enfants à partir de 5 ans et dure 55 minutes.

Informations pratiques

– Mardi 18 août 2026 à 18h

– L’Armorica, Plouguerneau

– À partir de 5 ans

– Durée 55 minutes

– En français avec quelques passages en breton

– Réservation arvrobagan.bzh .

1 Rue du Colombier Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne +33 2 98 04 50 06

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English :

L’événement Ahun l’enfant manchot Théatre Ar Vro Bagan Plouguerneau a été mis à jour le 2026-08-13 par OT PAYS DES ABERS