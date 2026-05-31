Aïchoucha (Khalil Hentati alias Epi) • Trab Teräpy, Gare Saint Sauveur, Lille

Aïchoucha (Khalil Hentati alias Epi) • Trab Teräpy Samedi 26 septembre, 20h00 Gare Saint Sauveur Nord

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-26T20:00:00+02:00 – 2026-09-26T23:59:00+02:00

Fin : 2026-09-26T20:00:00+02:00 – 2026-09-26T23:59:00+02:00

AU PROGRAMME :

20h – Aïchoucha (Khalil Hentati alias Epi) • 22h – Trab Teräpy

20h00 : AÏCHOUCHA (Film-concert)

[SALLE DE CINÉMA]

GRATUIT

Créé et interprété par le compositeur et musicien Khalil Hentati, alias Epi, le film-concert Aichoucha propose une expérience audiovisuelle immersive qui mêle musique électronique et vidéos tournées lors d’un voyage à travers les différentes régions de la Tunisie. L’objectif du projet est d’explorer et de mettre en lumière les multiples facettes des musiques traditionnelles et populaires tunisiennes qui perdurent aujourd’hui.

Des mélodies envoûtantes du Malouf aux chants résonnants de la confrérie Issaouiya, en passant par les rythmes entraînants du Tbal de Kerkennah, les airs émouvants de la Tayfa Ghbonton de Mednine, sans oublier les captivantes chansons rakrouki interprétées par les femmes du mont Sammema.

Lors de la performance artistique live, conçue pour la scène, Khalil interagit et accompagne les sons et mélodies d’un film documentaire. Ce dernier, projeté de manière panoramique sur trois écrans couvrant 270 degrés, est issu d’un travail de terrain et constitue une exploration exhaustive, bien que non exhaustive, des genres musicaux traversant les diverses régions de la Tunisie.

S’inspirant de la technique de l’ultra-partition, qui transforme les sons cinématographiques en musique, Khalil Hentati alias EPI fusionne et « électrise » les images filmées à travers ses synthétiseurs et machines. Cette fusion artistique fait danser la musique au rythme des images, offrant au public une rencontre musicale innovante, où performance live, son et visuel s’entrelacent harmonieusement. Le résultat est un voyage exaltant célébrant la richesse et la diversité du patrimoine musical tunisien.

Direction : Khalil Hentati (Khalil Epi) / Musique : Khalil Hentati / Édition : Fatma Ben Aïssa / Caméra : Khalil Hentati, Hamza Bennour / Coordination et documentation : Mounir Hentati / Stage management : Khalil Ben Abderrahman / Color grading : Hazem Berrebah / Sound mixing: Riadh Feddini / Executive producer : Dhouha Chaouch / Crédit photo : « Aïchoucha » Khalil Hentati et Hamza Bennour

22h00 : TRAB TERÄPY (Concert + DJ set)

[HALLE A]

GRATUIT

Le nouveau collectif Trab Teräpy fait revivre l’esprit du cabaret raÏ clandestin depuis Lille, Bruxelles et Oran. Entre live hip-hop et DJ Set électro, Saidou (Sidi Wacho), le chanteur algérien Flouka, le rappeur Ismaël Allem, et Mohamed Miassi à la guitare transforment le dancefloor en espace de résistance. Les corps, les langues, et les récits se croisent pour faire de la fête un geste politique, qui porte mémoires et luttes du Sud et des quartiers populaires.

Gare Saint Sauveur 17 bd Jean Baptiste Lebas Lille 59046 Lille-Centre Nord Hauts-de-France https://www.facebook.com/garesaintsauveur;https://www.instagram.com/lagaresaintsauveur/ Ouverte en mars 2009 à l’occasion d’Europe XXL, la Gare Saint Sauveur, autrefois gare de marchandises, a été réhabilitée par la Ville de Lille pour vous proposer tout au long de l’année événements culturels et espaces de loisirs.

Une soirée musicale en clôture de l’exposition Traversées à la Gare Saint Sauveur et de la saison Gare Méditerannée.

Aïchoucha (Khalil Hentati alias Epi)