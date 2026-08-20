Aide aux Choix Professionnels, Médiathèque La Rochefoucauld, La Rochefoucauld-en-Angoumois

Informations pratiques

Aide aux Choix Professionnels Mercredi 14 octobre, 14h00 Médiathèque La Rochefoucauld Charente

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-14T14:00:00+02:00 – 2026-10-14T16:30:00+02:00

Fin : 2026-10-14T14:00:00+02:00 – 2026-10-14T16:30:00+02:00

L’ERIP vous propose de découvrir les secteurs professionnels qui correspondent à votre profil avec l’aide de questionnaires d’intérêts, de fiches métiers et du logiciel ParcouréO avec ses différents modules (Inforizon, Pass’Avenir et Transférence)

Médiathèque La Rochefoucauld 16110 La Rochefoucauld en Angoumois – 11 rue des Tanneurs La Rochefoucauld-en-Angoumois 16110 La Rochefoucauld Charente Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « erip-angoumois@info-jeunesse16.com »}]

L’ERIP vous propose de découvrir les secteurs professionnels qui correspondent à votre profil avec l’aide de questionnaires d’intérêts, de fiches métiers et de logiciels…