Aide aux Choix Professionnels, Médiathèque La Rochefoucauld, La Rochefoucauld-en-Angoumois
mercredi 14 octobre 2026 · Médiathèque La Rochefoucauld · La Rochefoucauld-en-Angoumois
Informations pratiques
Aide aux Choix Professionnels Mercredi 14 octobre, 14h00 Médiathèque La Rochefoucauld Charente
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-14T14:00:00+02:00 – 2026-10-14T16:30:00+02:00
Fin : 2026-10-14T14:00:00+02:00 – 2026-10-14T16:30:00+02:00
L’ERIP vous propose de découvrir les secteurs professionnels qui correspondent à votre profil avec l’aide de questionnaires d’intérêts, de fiches métiers et du logiciel ParcouréO avec ses différents modules (Inforizon, Pass’Avenir et Transférence)
Médiathèque La Rochefoucauld 16110 La Rochefoucauld en Angoumois – 11 rue des Tanneurs La Rochefoucauld-en-Angoumois 16110 La Rochefoucauld Charente Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « erip-angoumois@info-jeunesse16.com »}]
L’ERIP vous propose de découvrir les secteurs professionnels qui correspondent à votre profil avec l’aide de questionnaires d’intérêts, de fiches métiers et de logiciels…
À voir aussi à La Rochefoucauld-en-Angoumois (Charente)
- Journée d’été Espace Akasha La Rochefoucauld-en-Angoumois 30 août 2026
- 9ème Parade Vénitienne La Rochefoucauld-en-Angoumois 5 septembre 2026
- Visite du Château de La Rochefoucauld Journées Européennes du Patrimoine La Rochefoucauld-en-Angoumois 18 septembre 2026
- Visite du Château de La Rochefoucauld, Château de La Rochefoucauld, La Rochefoucauld-en-Angoumois 18 septembre 2026
- Marché d’automne Rue des Halles La Rochefoucauld-en-Angoumois 3 octobre 2026