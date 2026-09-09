Aide aux Choix Professionnels, Mission Locale – La Rochefoucauld, La Rochefoucauld-en-Angoumois

Informations pratiques

Aide aux Choix Professionnels Jeudi 3 décembre, 14h00 Mission Locale – La Rochefoucauld Charente

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-03T14:00:00+01:00 – 2026-12-03T16:00:00+01:00

Fin : 2026-12-03T14:00:00+01:00 – 2026-12-03T16:00:00+01:00

L’ERIP vous propose de découvrir les secteurs professionnels qui correspondent à votre profil avec l’aide de questionnaires d’intérêts, de fiches métiers et du logiciel ParcouréO avec ses différents modules (Inforizon, Pass’Avenir et Transférence)

Mission Locale – La Rochefoucauld 1 ter avenue de la Gare 16110 La Rochefoucauld-en-Angoumois France La Rochefoucauld-en-Angoumois 16110 La Rochefoucauld Charente Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « erip-angoumois@info-jeunesse16.com »}]

L’ERIP vous propose de découvrir les secteurs professionnels qui correspondent à votre profil avec l’aide de questionnaires d’intérêts, de fiches métiers et de logiciels… orientation professionnelle aide aux choix