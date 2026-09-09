Holie Atelier d’expression corporelle et d’ancrage Espace AKASHA La Rochefoucauld-en-Angoumois

Informations pratiques

La Rochefoucauld-en-Angoumois

Holie Atelier d’expression corporelle et d’ancrage

Espace AKASHA 2 Rue de l’Aumônerie La Rochefoucauld-en-Angoumois Charente

Tarif : 20 – 20 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 10:30:00

fin : 2026-11-14 12:00:00

Date(s) :

2026-09-12 2026-10-17 2026-10-31 2026-11-14 2026-11-28

Atelier en groupe et partage avec bienveillance pour libérer l’expression, dépasser ses peurs, renforcer la confiance en soi, cultiver la spontanéité et favoriser l’instant présent et l’écoute profonde.

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Espace AKASHA 2 Rue de l’Aumônerie La Rochefoucauld-en-Angoumois 16110 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 7 86 74 45 46 contact@holie.fr

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English : Holie Workshop on body expression and integration

Group workshop and sharing with kindness to free expression, overcome fears, strengthen self-confidence, cultivate spontaneity and foster the present moment and deep listening.

L’événement Holie Atelier d’expression corporelle et d’ancrage La Rochefoucauld-en-Angoumois a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de Tourisme La Rochefoucauld Porte du Périgord