Informations pratiques

La Rochefoucauld-en-Angoumois

Forum des Associations

Espace La Tardoire La Rochefoucauld-en-Angoumois Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 09:30:00

fin : 2026-09-12 17:00:00

Date(s) :

2026-09-12

Forum des Associations de La Rochefoucauld-en-Angoumois.

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Espace La Tardoire La Rochefoucauld-en-Angoumois 16110 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 62 02 61 accueil@larochefoucaldenangoumois.fr

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English : Associations Forum

Associations Forum of La Rochefoucauld-en-Angoumois.

L’événement Forum des Associations La Rochefoucauld-en-Angoumois a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de Tourisme La Rochefoucauld Porte du Périgord