Forum des Associations La Rochefoucauld-en-Angoumois
samedi 12 septembre 2026 · La Rochefoucauld-en-Angoumois
Informations pratiques
La Rochefoucauld-en-Angoumois
Forum des Associations
Espace La Tardoire La Rochefoucauld-en-Angoumois Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 09:30:00
fin : 2026-09-12 17:00:00
Date(s) :
2026-09-12
Forum des Associations de La Rochefoucauld-en-Angoumois.
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Espace La Tardoire La Rochefoucauld-en-Angoumois 16110 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 62 02 61 accueil@larochefoucaldenangoumois.fr
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English : Associations Forum
Associations Forum of La Rochefoucauld-en-Angoumois.
L’événement Forum des Associations La Rochefoucauld-en-Angoumois a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de Tourisme La Rochefoucauld Porte du Périgord
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