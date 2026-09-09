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AGENDA · La Rochefoucauld-en-Angoumois

Forum des Associations La Rochefoucauld-en-Angoumois

samedi 12 septembre 2026 · La Rochefoucauld-en-Angoumois

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Heure de début
09:30:00
Adresse
Espace La Tardoire
Ville
16110 La Rochefoucauld-en-Angoumois
Département
Charente
Tarif

La Rochefoucauld-en-Angoumois

Forum des Associations

Espace La Tardoire La Rochefoucauld-en-Angoumois Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 09:30:00
fin : 2026-09-12 17:00:00

Date(s) :
2026-09-12

Forum des Associations de La Rochefoucauld-en-Angoumois.
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Espace La Tardoire La Rochefoucauld-en-Angoumois 16110 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 62 02 61  accueil@larochefoucaldenangoumois.fr

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English : Associations Forum

Associations Forum of La Rochefoucauld-en-Angoumois.

L’événement Forum des Associations La Rochefoucauld-en-Angoumois a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de Tourisme La Rochefoucauld Porte du Périgord

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