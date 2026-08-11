AIDE AUX DEVOIRS Montpellier
mardi 22 décembre 2026 · Montpellier
Informations pratiques
Montpellier
AIDE AUX DEVOIRS
Médiathèque Montpellier Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-22
fin : 2026-12-29
Date(s) :
2026-12-22 2026-12-23 2026-12-24 2026-12-29 2026-12-30 2026-12-31
Présentez vous à la médiathèque Pierresvives, un intervenant sera présent pour vous aider dans différentes matières et vous donner des conseils méthodologiques. Des collections et des ressources en ligne seront également mises à disposition. .
Médiathèque Montpellier 34080 Hérault Occitanie +33 4 67 67 36 60
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement AIDE AUX DEVOIRS Montpellier a été mis à jour le 2026-08-11 par 34 PIERRESVIVES
À voir aussi à Montpellier (Hérault)
- FOOTBALL MHSC VS PAU Montpellier 11 septembre 2026
- CONCERT DE RENTRÉE BRAHMS • TANAKA • MOZART Montpellier 11 septembre 2026
- FESTIVAL DE FILMS FULL DÔME Montpellier 11 septembre 2026
- CANDLELIGHT DISNEY CHANSONS D’AMOUR Montpellier 11 septembre 2026
- ZAR ELECTRIK + TEMENIK ELECTRIC Montpellier 12 septembre 2026