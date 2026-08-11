UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Montpellier

AIDE AUX DEVOIRS Montpellier

mardi 22 décembre 2026 · Montpellier

Informations pratiques

Début
mardi 22 décembre 2026
Fin
mardi 22 décembre 2026
Adresse
Médiathèque
Ville
34080 Montpellier
Département
Hérault
Tarif

Montpellier

AIDE AUX DEVOIRS

Médiathèque Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-22
fin : 2026-12-29

Date(s) :
2026-12-22 2026-12-23 2026-12-24 2026-12-29 2026-12-30 2026-12-31

Présentez vous à la médiathèque Pierresvives, un intervenant sera présent pour vous aider dans différentes matières et vous donner des conseils méthodologiques. Des collections et des ressources en ligne seront également mises à disposition.   .

Médiathèque Montpellier 34080 Hérault Occitanie +33 4 67 67 36 60 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement AIDE AUX DEVOIRS Montpellier a été mis à jour le 2026-08-11 par 34 PIERRESVIVES

À voir aussi à Montpellier (Hérault)