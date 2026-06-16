Montpellier

ARCHITECTURES CONTEMPORAINES LE LONG DU LEZ

Place Christophe Colomb Montpellier Hérault

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-06

fin : 2026-09-25

Date(s) :

2026-09-06 2026-09-25

Vivez une grande épopée à travers les constructions contemporaines de Port Marianne: Le Nuage, l’Hôtel de ville, La Mantilla…et l’incontournable Arbre Blanc.

Visite en français

Vivez une grande épopée à travers les constructions contemporaines de Port Marianne: Le Nuage, l’Hôtel de ville, La Mantilla…et l’incontournable Arbre Blanc.

RDV

Au pied de l’Arbre Blanc, côté fleuve

Durée: 2h

Réservation obligatoire

LE BON PLAN La réservation d’une visite guidée vous offre 10% de remise sur tous les produits de la boutique de l’Office de Tourisme (sauf tickets TAM), sur présentation de votre voucher. .

Place Christophe Colomb Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 60 60 60 contact@ot-montpellier.fr

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English :

Experience an epic journey through the contemporary buildings of Port Marianne: Le Nuage, l’Hôtel de ville, La Mantilla…and the unmissable Arbre Blanc.

L’événement ARCHITECTURES CONTEMPORAINES LE LONG DU LEZ Montpellier a été mis à jour le 2026-06-11 par 34 OT MONTPELLIER